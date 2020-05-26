هازال كايا تسخر من قوة الشبه بين مولودها وزوجها بصورة جديدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في أحدث صورة نشرتها الفنانة التركية هازال كايا لمولودها «فكرت علي»، بمناسبة عيد الأم التركي، لاحظ متابعوها قوة الشبه بين نجل الفنانة الأول ووالده، الفنان والمخرج التركي علي التاي، حتى أصبح هذا الشبه حديث النشطاء بين فانز الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هازال عادت لتسخر من قوة هذا الشبه، ونشرت صورة عفوية جديدة تجمعها بمولودها، ركزت فيها على اظهار وجه «فكرت علي» كاملاً، وكتبت معلقة عليها: «مرحبا أنا علي..... فكرت علي»، حيث لاقت الصورة تفاعلاً قوياً بين فانز النجمة التركية الذين اعربوا عن انبهارهم بقوة الشبه بين المولود ووالده، في الوقت الذي تمنوا فيه لنجل الثنائي التركي حياة سعيدة وموفقة.

هازال كايا احتفلت بزفافها على الفنان والمخرج علي التاي، فبراير 2019، وذلك في حفل ضخم بفندق «فيرمونت كوازار اسطنبول»، وبحضور نخبة من المع نجوم الدراما التركية، وقد رُزقا الزوجان بمولوهما الأول نوفمبر الماضي.

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هازال تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً، وقد قرر الثنائي الزواج بعد قصة حب جمعتهما، تجاوز عمرها الـ 5 سنوات.

من ناحية أخرى، عُرض لهازال كايا مؤخراً الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.

مسلسل «العشق الممنوع» كان الإنطلاقة الحقيقية لهازال كايا في عالم الفن، حيث حققت من خلاله شهرة واسعة وجماهيرية عريضة، وجسدت فيه شخصية «نهال»، وذلك أمام النجمين كيفانج تاتليتوج، وبيرين سأت، كما ضاعفت شهرتها بعد تألقها في مسلسل «اسميتها فريحة» أمام شآتاي أولسوي.