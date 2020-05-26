دلال عبدالعزيز توضح كواليس تعاونها الثاني مع الزعيم وأجواء العمل في ظل كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، كواليس مشاركتها في مسلسل “فلانتينو”، مع الفنان عادل إمام، والذي عرض ضمن السباق الرمضاني.

دلال عبدالعزيز، قالت خلال تصريحات صحفية: «ترشيحي للمشاركة في مسلسل “فلانتينو” جاء عن طريق المخرج رامي إمام، الذي تلقيت اتصالًا هاتفيًا منه عَرض فيه فكرة العمل، ثم طلب مقابلتي وشرح لي حجم الدور وتفاصيله وملامحه، وقال لي: نريد أن تجسدي دور زوجة عادل إمام ضمن الأحداث، فرديت: أتمنى أن يكون الدور جيدًا، ويستحق مشاركتي فيه».

وأضافت: «بعدها أحضر لي السيناريو وقرأته، واستمتعت كثيرًا بالفكرة والحوار الرائع الذي كتبه المؤلف أيمن بهجت قمر، الذي سبق وتعاونت معه في أعمال ناجحة، مثل فيلمي “البدلة”، و”آسف على الإزعاج”، وكان دائمًا يقول لي: إنتي وش السعد عليا، كما أنني سعيدة جدًا بتعاوني الثاني مع الزعيم عادل إمام، الذي أستمتع بالوقوف أمامه، خاصة في هذا المسلسل الذي توافرت فيه كل عناصر النجاح، ودفعتني للموافقة على المشاركة به فورًا».

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وعن تعاونها مع الزعيم قالت: “لا أستطيع وصف مدى سعادتي واستمتاعي بالتعاون مع الزعيم عادل إمام، خاصة في هذا المسلسل الذي يعد التعاون الدرامي الأول بيننا، والثاني بصفة عامة بعد فيلم «النوم في العسل».

وكشفت عن أجواء وكواليس المسلسل والتي وصفتها بأنها كانت رائعة، ولم تشعر خلالها إلا بالراحة والرضا، ولم تخلُ من الضحك طوال أيام التصوير، خاصة في ظل وجود الفنان حمدي الميرغني، الذي يتمتع بخفة ظل غير عادية، وجمعته «كيميا» جميلة بالزعيم عادل إمام، وكونا معًا «دويتو مرح».

مسلسل “فلانتينو”، من بطولة عادل إمام، ودلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، وحمدي الميرغني، وبدرية طلبه، وعدد كبير من النجوم، والمسلسل من إخراج رامي إمام.