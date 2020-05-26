شاروخان يتضامن مع متضرري إعصار أمفان

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
لا يزال يحمل عام 2020 الكثير من بالنسبة للمواطنين في العالم. بينما لا يزال الجميع يقاتلون فيروس كورونا في العالم ، تعرضت الهند لصدمة أخرى بطبيعتها حيث ضرب إعصار أمفان البنغال الغربي.
تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في إحداث دمار في كلكتا وأوديشا ومناطق أخرى ، وأودت بحياة 72 شخصًا حتى الآن عبر غرب البنغال. مما دعا النجم الهندي الكبير شاروخان، ليصلي من أجل متضرري إعصار أمفان الذي دمر غرب البنغال وأوديشا.
في الواقع ، تسبب الاعصار في أضرار جسيمة للمحاصيل. وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي والتي أظهرت العديد من مناطق كولكاتا التي دمرها الإعصار إلى جانب مطار غمرته المياه.
وأشارت تقارير الى قيام انضمام شاروخان أيضًا بالصلاة للذين تضرروا من الإعصار في البنغال وأوديشا. نشر شاروخان مقالاً على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، جاء فيه: “صلاتي وأفكاري وحبي للمتضررين من الدمار الذي أحدثه إعصار أمفان في البنغال وأوديشا.
وأضاف “تركتني الأخبار أشعر بالفراغ. كل واحد منهم يخصني. مثل عائلتي يجب أن نبقى أقوياء خلال هذه الأوقات حتى نبتسم معا مرة أخرى “.
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