شكرا لقرائتكم خبر عن كلارك كريج يكشف عن وجود موسم ثانى من Loki عن طريق الخطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرف الكثير من متابعى مسلسلات مارفل، أن المسلسل الجديد Loki سيطرح فى 2021، وذلك بسبب فيروس كورونا الذى أدى إلى إيقاف الإنتاج حول العالم، على أن يتضمن المسلسل 6 حلقات فقط، ككل مسلسلات ديزنى بلس المحدودة، وكانت قد انتشرت بعض الشائعات عن وجود موسم ثانى من العمل، لكن لم يتم الإعلان عن الأمر بشكل رسمى، ألا أن الممثل العالمى كلارك كريج بطل سلسلة Agents of S.H.I.E.L.D، أعلن هذا وذلك فى خلال حواره مع موقع "Variety"،

حيث صرح كريج "أننى سأكون كاذبا حول عدم وجود شخصية فيل كولسون فى عمل جديد ومختلف، حيث اشارك فى 10 أو 12 حلقة جديدة من مسلسل Loki، كما أخبرنى بطل السلسلة توم هيدلستون"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " mcucosmic ".

ومن المقرر أن تدور أحداث المسلسل الجديد Loki، في إطار مختلف، وذلك بعد هرب Loki، من قبضة "Avengers"، وظهور الشخصية بـ نسخة مختلفة عن التي توفيت في سلسلة الأفلام، بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف في أواخر العام الماضي 2019، عن أن صوفيا دي مارتينو قد انضمت إلى طاقم العرض، ربما باسمVerity Willis .

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وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة Entertainment، العام الماضى 2019، للممثل توم هيدلستون، الذى جسد الشخصية الشهيرة، أكد على أن بداية التصوير ستكون فى شهر يناير الجارى، على ان يطرح الموسم الاول من المسلسل فى عام 2021.

"لوكى" هو شخصية من أساطير الأسكندنافية، والتى ظهرت فى الكثير من الأفلام بجوار شخصية "ثور" التى يجسدها كريس هيمسوورث، والتى من المرجح ان يظهر فى المسلسل فى بعض المشاهد البدائية عن سرد احداث بلادهم "ازجارد".

كما انضمت الممثلة البريطانية جوجو مباثا راو، إلى مسلسل مارفل الجديد المنتظر Loki،وأخفت الشركة أي معلومات عن دور مباثا راو، كما كانت أعلنت شركة مارفل، انضمام الممثل الأمريكي العالمى أوين ويلسون، إلى السلسلة التي ستصل إلى شبكة + Disney العام المقبل، ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول دوره، لكنه دور "بارز"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، وبدء بالفعل العمل على إنتاج المسلسل الجديد Loki.