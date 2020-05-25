شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم السمان فى كريزى تاكسى.. كوميديا طبيعية راقية وبدون إسفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك شعرة ما بين الكوميديا وما بين الاسفاف وما بين السخافة والاستظراف وما بين الضحك من القلب في برامج المقالب، فهناك البرامج الطبيعية التي يخرج من خلالها الضحكة بموقف كوميدي يوضع فيه الضيف فيكون الضحك طبيعيا مثلما قدم من قبل نجوم برامج المقالب العظماء مثل فؤاد المهندس ومحمود الجندي وإسماعيل يسري وإبراهيم نصر .



كريزي تاكسي اخراج منار زين وتقديم وبطولة ابراهيم السمان

خلال شهر رمضان كان هناك اكثر من برنامج مقالب سيطر على أغلبها الفبركة والاسفاف والاستظراف، ولكن يأتي برنامج " كريزي تاكسي " للفنان إبراهيم السمان ليعيد لبرامج الكاميرا الخفية هيبتها بكوميديا طبيعية يضع خلالها الجمهور المواطن العادي في موقف يخرجه فيه عن شعوره لتخرج الضحكات من الموقف وهنا تأتي قيمة هذا العمل البسيط الذي استطاع خلاله النجم إبراهيم السمان ان يقد 30 كاراكتر خلال 30 حلقة كل شخصية قدمها صنع لها شكلا داخليا وخارجيا ولهجة ولغة خاصة بها من خلال شخصيات يقدمها من خلال ذلك السائق الذي يظهر في كل حلقة بشخصية وهنا صعوبة كبيرة جدا ومجهود كبير قام به مع مجموعة فريق عمله من مصممي ملابس وماكياج وغيره .



ابراهيم السمان ملك الكاراكترات

Advertisements

إبراهيم السمان موهبة كوميدية كبيرة لديه قدرة علي الارتجال مع الضيوف في تاكسي صغير وهو بالمناسبة أمر صعب جدا وتعرض خلال الحلقة للكثير من الضرب والعنف من قبل الضيوف حينما يصل معهم لمنطقة ذروة في الاستفزاز ولكن في النهاية قدم برنامج كوميدي فكرته بسيطة لكنها صعبة في تنفيذها ولكن في النهاية خرج البرنامج بشكل محترف وإيقاع شيق ورشيق في كل حلقة صنعته المخرج منار زين .

برنامج " كريزي تاكسي " كان هو البسمة الطبيعية والضحكة الصافية وسط برامج ومسلسلات الاستظراف والقلش واشكر قناة الحيالة علي اختيارها لهذا العمل خاصة أنها حذفت بعض الشتائم والالفاظ التي كانت تخرج بشكل طبيعي من الجمهور وذلك حفاظا علي الأسرة المصرية فالشكر لرئيس القناة حازم شفيق وشكر وتقدير لمخرجة البرنامج