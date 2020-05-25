شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز تطمئن جمهور رجاء الجداوى على صحتها: هى أحسن الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت الفنانة دنيا عبد العزيز، جمهورها على الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوى، مؤكدة أن حالتها فى تحسن، وذلك بعد أجرت اتصالا هاتفيا للاطمئنان عليها.

وقال دنيا عبد العزيز تعليقا على صورة نشرتها عبر حسابها الرسمى بإنستجرام: "أحب اطمن جمهور النجمة رجاء الجداوي أنا كلمتها وحبيت أطمنكم عليها هي أحسن الحمد لله ودعواتكم ليها، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبتي يارب ".



دنيا عبد العزيز

كانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

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