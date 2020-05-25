شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى لـ تامر حسنى: "ولادك هما ولادي ولو عوزهم يناموا بدري قولى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان تامر حسنى، عن العلاقة القوية بين أولاده وإعجابهم بالفنان أحمد حلمى، حيث يتبادلون الاتصالات، أكثر منهم، وذلك في إحدى المقابلات التليفزيونية.

الفنان أحمد حلمى، علق عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلاً: "حبيبي يا تامر.. ولادك هما ولادي ولو عوزت أي حاجة منهم كلمني على طول قولي وأنا هقول لهم.. يشربوا اللبن يحلو الواجب ينامو بدري".

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وكان الفنان تامر حسنى، كشف عن حبه لأغنية الفنان أحمد حلمى "عادى أهوه"، موضحًا أنه يربطه بأولاده صداقة حيث تبادولون الاتصالات أكثر مما يقوم به هو وحلمى، كما أنه يحبه ويحترم كل أعماله.



أحمد حلمى عبر تويتر

من جانب آخر يشار أن الفنان تامر حسني عن أعرب عن شكرة الشديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد نجاح حفلته التي أقيمت أول أيام العيد بدون جمهور على مسرح الصوت والضوء في أهرامات الجيزة، مشيرًا إلى أنه نال شرف الغناء عند الأهرامات أعظم وأعرق معالم مصر والعالم كله.

ونشر الفنان تامر حسني صورة له من الحفلة عبر حسابه الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مساء اليوم، معلقا عليها قائلا :" الصورة دي بالنسبالي مش صورة طبيعية، وهتعدي لأ، دي بتعبر عن تعب وشقى وإجتهاد سنين عشان أنوّل شرف الغناء عند الهرم أعظم وأعرق معالم بلدي مصر والعالم كله".