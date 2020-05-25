شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدة رجاء الجداوى: أرجح إصابتها بالفيروس وهى تعزى صفاء أبو السعود.. وتركتها بعد إصابتى بدور برد شديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت أقاويل خلال الساعات الماضية، أن مساعدة الفنانة رجاء الجداوى، تسببت فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خلال تصوير مسلسل لعبة النسيان، الذى عرض فى شهر رمضان، ومن بطولة دينا الشربينى وإنجى المقدم وأحمد صفوت وعلى قاسم، من تأليف تامر حبيب، ومن إخراج أحمد شفيق.

وبسؤال سناء مساعدة الفنانة رجاء الجداوي قالت لـ"الخليج 365"، أنها أصيبت بنزلة برد شديدة منذ النصف الأولى من شهر رمضان، أثناء تصوير مسلسل "لعبة النسيان"، وحينما أشتد المرض علي، قالت لي الفنانة رجاء كدا الوضع مش حلو .. خدى أجازه وروحي أكشفي، مشيرة إلى أنها بالفعل ذهبت للمستشفى وقامت بعمل تحاليل واشاعات على الصدر والحنجرة وخلافه، لافتة إلى أن الطبيب أخبرها أنها تعرضت لنزلة شعبية حادة.

وأشارت سناء، إلى أن الفنانة رجاء الجداوى طلبت منى الذهاب للطبيب حتى أطمأن على نفسي، لافتة إلى أنها طلبت منى عدم العودة للتصوير خاصة أنها شعرت بقلق تجاهي، لاسيما أنها إنسانة حريصة على صحتها للغاية، موضحة إلى أنها حاولت أن ترشح لها أحد لمساعدتها فرفضت الجداوى بشدة خوفاً من أي أذى، حتى تركتها أخر 10 أيام من تصوير المسلسل، وتابعت سناء، أنها ذهب للوكيشن لكى تحصل على باقى مستحقاتها، فقالت لها رجاء الجداوى خليكى برة اللوكيشن ومتدخليش وأنا هخلى المحاسب يجيليك برة، وتركت اللوكيشن، حتى فوجئت بخبر إصابتها بفيروس كورونا.

وأكدت سناء، إلى أن الفنانة رجاء الجداوى ذهبت إلى عزاء زوج صفاء أبو السعود الأيام الماضية فى منزلها ، إذ كان متواجد عدد كبير من الفنانين وخلافه ، حيث ترجح أنها أصيبت من التجمعات هناك .

ومن ناحية أخرى، طمأنت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى جمهورها ومحبيها عليها من خلال ”الخليج 365”، حيث أوضحت أن حالتها الصحية استقرت للغاية، موجهة الشكر لكل المحبين الذين قدموا لها دعوات صادقة من قلوبهم على حد قولها.

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ووجهت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى نصائحها لكافة فئات الشعب، قائلة :"خدوا بالكم الحالات بتزيد، والدولة مش هتقدر تتحمل كل الحالات، المرض ده مش بيفرق بين غنى وفقير ولاقوى ولا ضعيف، والدولة قايمة بواجبها تجاه الأزمة على أفضل وجه، أنا فى المستشفى معايا كل الفئات الغنى والفقير ومفيش أى تقصير مع حد، لكن نراعى إمكانيات الدولة لأن تكلفة علاج الفيروس مرتفعة للغاية".