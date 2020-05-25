شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هبة طوجى تطرح "طلعت يا محلا نورها" بتوزيع جديد في عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة اللبنانية هبة طوجي منذ قليل، أغنية "طلعت يا محلا نورها" بتوزيع جديد عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على شكل فيديو كليب وفضلت أن يكون التصوير من أمام أهرامات الجيزة لإبراز جمال وسحر معالم مصر الخلابة والجذابة، والتي أهدتها لمحبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كانت المطربة هبة طوجى طرحت مؤخرا، كليب "لحظة ياريت"، من مسلسل "هوس" مع النجم عابد فهد، من إخراجها، وكلمات غادى الرحبانى، وألحان أسامة الرحبانى، حيث تخوض هبة تجربتها الدرامية الأولى من خلال هذا المسلسل أمام الفنان عابد فهد، من إخراج محمد لطفى، وتأليف نادية الأحمر.

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وقدمت هبة فى الأغنية الجديدة مجموعة من المشاهد الرومانسية بينها وبين عابد فهد، والذى تربطها به علاقة عاطفية، وتمر هذه العلاقة بالكثير من المنحنيات، كذلك كانت تتعرض للضرب على يديه.

هبة سبق لها إخراج كليب "بدى أطير" الذى طرحته فى يونيو 2018، وحقق على يوتيوب أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وأيضا من كلمات غادى الرحبانى، وألحان أسامة الرحبانى.

يُذكر أن هبة طوجى بطلة لأربعة أعمال مسرحية رحبانية وتألقت بدورها "إزميرلدا" ضمن مسرحية "نوتر دام دو باريس" وتعاونت مع أهم الشركات العالمية كـ"ديزنى" ، ووقوفها على أكبر مسارح الوطن العربى والعالم.