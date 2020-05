شكرا لقرائتكم خبر عن جاريد ليتو فى صورة جديدة من كواليس Suicide Squad 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المخرج ديفيد آير صورة جديدة لـ الممثل العالمى جاريد ليتو من كواليس تصوير فيلم Suicide Squad الذى طرح عام 2016، والذى حقق فى وقت طرحه إيرادات وصلت إلى 746 مليون و 846 ألف دولا فى شباك التذاكر العالمى، ودار فى إطار أكشن ومغامرة وخيال علمى، ووصلت تكلفة ميزانيته إلى 175 مليون دولار أمريكى.



جاريد ليتو

عرض الفيلم فى 77 دولة ، وتدور أحداثه حول مهمة تجمع معظم الشخصيات الشريرة التى تم تقديمها على مدى تاريخ السينما العالمية، وحققت شهرة كبيرة على مستوى العالم، منها شخصية "الجوكر" وهى الشخصية التى تم تقديمها للمرة الأولى سينمائيًا فى فيلم "باتمان"، وشخصية "ديد شوت" التى تم تقديمها لأول مرة فى فيلم "Batman: Arkham City"، وشخصية Enchantress أو الساحرة، وشخصية الحفار المعروفة بـ"كابتن بوميرانج".

فيلم "Suicide Squad" من تأليف وإخراج ديفيد آير وبطولة ويل سميث وجاريد ليتو ومارجوت روبى وجويل كينمان، وجاى كورتنى وكارا ديليفين وفيولا ديفيس.

كما قال المخرج الأمريكى جيمس جن، مخرج الجزء الثالث من فيلم "Guardians of the Galaxy"، جنبا إلى فيلم "The Suicide Squad"، أن كلا العملين لن يتم تأجيل موعد طرحهما، بسبب إغلاق دور العرض حول العالم، بسبب فيروس كورونا، وأكد على أن فيلم "Suicide Squad" سيصل دور العرض فى 6 أغسطس 2021.

وقال جن "في الوقت الحالي، لا يوجد سبب لتأجيل طرح فيلم " The Suicide Squad"، ولقد كنا محظوظين لأننا استطاعنا أن نؤهل أنفسنا على العمل من المنزل، بداية من بدء إيقاف التجمعات والعمل على صناعة الأفلام، فتمكنا من استمرار العمل على الفيلم من منازلنا".

وأضاف جن " أعمل أنا ومونتير فيلم The Suicide Squad من منازلنا لنتمكن من الاستفادة بهذا الوقت، ولكن إلى الان لم يتم الانتهاء سواء من العمل نفسه، أو من الفيديو الترويجى للفيلم".

وكان قد أعلن المخرج "جيمس جن" عن أبطال عمله الجديد The Suicide Squad، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 6 أغسطس من عام 2021، حيث كشف عن الأسماء من خلال نشر صورة على حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر.