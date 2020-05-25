أول صورة لرجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الحساب الرسمي لبرنامج "ET بالعربي"، أول صورة للفنانة رجاء الجداوي من داخل مستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية.

وكتب الحساب: "أول صورة لرجاء الجداوي من الحجر الصحي".

وظهرت الفنانة رجاء الجداوي وهي أمامها مصحف كبير.

وأعلنت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي إصابة والدتها بفيروس كورونا في وقت سابق، وتم نقلها لمستشفى العزل في الإسماعيلية.



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