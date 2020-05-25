عشرة العمر.. رسائل متبادلة بين ياسمين عبدالعزيز ومنى زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، صورة لها رفقة الفنانة منى زكي. وكتب: "أختي وأنتيمتي وأجدع الناس اللي قابلتهم". Advertisements وردت الفنانة منى زكي على ما كتبته ياسمين قائلة: "وانتي حبيبتي والضحك كله وعشرة العمر". وشاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع منى زكي في مسرحية "كده أوكيه" وظهرت منى زكي ضيفة شرف في فيلم "الدادة دودي" لياسمين عبدالعزيز.

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