رسالة مؤثرة لمحمود عبدالعزيز من نجله محمد (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يقف أمام صورة كبيرة لوالده تضم عدد كبير من أعماله الهامة.
وكتب محمد: "فى يوم خطيبتي صورتني من غير ما أخد بالي، الصورة عجبتني بس حسيت فيها بمعنى تاني، المعنى اللي وصلني إن أبويا سيظل ضهري وسندي بروحه ووطنيته وفنه وجمهوره وتاريخه المشرف إلى أن ألقاه إن شاء الله، وربنا يقدرني وأشرف حضرتك، (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)".
ورحل الفنان الكبير محمود عبدالعزيز عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016، بعد تاريخ طويل من الفن تركه لجمهوره.
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