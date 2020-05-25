تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة للفنانة القديرة رجاء الجداوي من داخل غرفة العزل بإحدى المستشفيات بالإسماعيلية، وذلك إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وظهرت رجاء الجداوي وحالتها الصحية مستقرة داخل العزل الصحي، كما تستعين بالقرآن الكريم لمواجة فيروس كورونا. Advertisements يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل لعبة النسيان، وهو من تأليف تامر حبيب، إخراج هاني خليفة، بطولة كلٍ من دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، علي قاسم، هديل حسن، محمود قابيل، روزالين البيه، أحمد صفوت، رجاء الجداوي، ملك بدوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على فراش المرض .. رجاء الجداوي تستعين بالقرآن لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.