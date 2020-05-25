فيديو .. فضل شاكر يطرح برومو أحدث أغنياته غيب

طرح الفنان فضل شاكر برومو أغنياته، والتي تحمل اسم غيب، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية غيب من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم. Advertisements يذكر أن النجم فضل شاكر طرح مؤخرًا أغنية بعنوان بتوحشيني، وهي من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع علي أباظة، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 6 مليون مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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