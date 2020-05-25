تامر حسني: حفل الأهرامات ترقية كبيرة ليا ولتاريخي الفني

وجه النجم الكبير تامر حسني رسالة بعد نجاح حفلته، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأعرب تامر حسني عن فخره الشديد بالغناء في الأهرمات إحدى معالم مصر السياحية على مر العصور، قائلًا: الصوره دي بالنسبالي مش صوره طبيعيه و هتعدي لأ ، دي بتعبر عن تعب و شقى و إجتهاد سنين عشان أنوّل شرف الغناء عند الهرم أعظم و أعرق معالم بلدي مصر و العالم كله ، الحقيقه إختياري للمكان دا بعتبره شرف عظيم و ترقيه كبيره ليا و لتاريخي الفني و فعلاً كان حلم منذ طفولتي أن أغني أمامه و كنت أكتفي بالتصوير

أمام الهرم فقط و ظّل الحلم محفور في قلبي و وجداني حتى حققته الحمدلله شكراً مصر شكراً شعب مصر شكراً كل جماهير الوطن العربي شكراً للعرب المغتربين و الجماهير الأجنبيه اللي تابعتني و تابعت أعمالي و لغتي العربيه رغم عدم فهمهم لها بشكر كل الشكر الشركه المُتحده للخدمات الإعلاميه و شركة we و إدارة zed park و شركة تذكرتي و بشكر كل من أشرف على إخراج الحفل بهذا الشكل الراقيالمخرج الكبير هاني لطفي



و أ/ عمرو عاكف و شركته الخارقه

و المنتير الرائع / محمد فؤاد

و مدير التصوير الكبير أ/ مارك عوني

و مهندس الديكور الراقي أ/احمد عباس

و مهندس الإضاءه الرائع حامد عرفه

و المهندس المتميز عماد نبيل و شركته الكبيره للصوتيات

و شكر خااااااص جداً لصاحب النقله النوعيه و الفنيه العظيمه في هندسة الصوت اللي وصل بيها لأعلى جوده ممكن تحصل في تاريخنا الفني المهندس المصري المذهل ((ياسر أنور ))و كل الشكر للمهندس المبدع أحمد عبد القادر و فريق عملي الغالي الحبيب و فرقتي الموسيقيه الأساتذه الكبار واصدقاء العمر، شكراً اخي الاكبر حسام حسني شكراً شركة TH شكراً تامر يحيى / رامي مسعد / هاله عمر على مجهودهم الخارق.

كل الشكر للأستاذ تامرمرسي اللي أمتع المصريين السنه دي بكل المعاني شكراً بلدي مصر أم الدنيا على هذا الشرف العظيم.

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يذكر أن النجم الكبير تامر حسني طرح مؤخرًا كليب بعنوان وانت معايا، وهو من إخراج سعيد الماروق، والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع جلال الحمداوي، كما شاركه في الغناء النجم الكبير الشاب خالد، والنجمين عبد الفتاح الجريني، وبلطى.