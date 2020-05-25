هبة طوجي تهدي محبيها "طلعت يا محلا نورها" بتوزيع جديد - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة عيد الفطر، طرحت الفنانة اللبنانية ​هبة طوجي​ أغنية "طلعت يا محلا نورها"، بتوزيع جديد، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، والتي صوّرتها على طريقة الفيديو كليب، وقد فضّلت أن يكون التصوير من أمام أهرامات الجيزة، لإبراز جمال وسحر معالم مصر الخلابة والجذابة.

وكانت قد طرجت مؤخراً فيديو كليب "لحظة ياريت"، من مسلسل "هوس"، الذي قدمت بطولته مع الممثل السوري عابد فهد، من إخراجها، وكلمات غادي الرحباني، وألحان أسامة الرحباني.

المسلسل الذي يُعتبر البطولة الدرامية الأولى لهبة، هو من تأليف نادية الأحمر، وإخراج محمد لطفي.

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