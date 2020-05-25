بعد إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.. قلق على حالة عمرو دياب ودينا الشربيني!

ميرنا وليد - بيروت - مع إنتشار القلق بين محبي الفنان المصري ​عمرو دياب​ والممثلة المصرية دينا الشربيني، تفاوتت الأخبار بين من أعلن أن دياب والشربيني خضعا للفحص الخاص بفيروس كورونا وجاءت النتيجة سلبية، وبين من أكد أنهما لم يخضعا لأي فحص، بل إكتفيا باستكمال الحجر المنزلي، بعد إعلان إصابة الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​ بالفيروس، التي شاركت بمسلسل الشربيني الرمضاني "لعبة النسيان"، وكانت من أكثر المخالطين لها.

وأعلنت صفحات لفانز دياب على مواقع التواصل الإجتماعي أنه بصحة جيدة، والنتيجة جاءت سلبية، ولكن إلى الان لم يصدر أي تصريح رسمي حاسم حول صحة دياب والشربيني، وباقي فريق مسلسل "لعبة النسيان".

وذكرت معلومات صحفية قالت أنه لم يتم أخذ أي مسحة من الشربيني، لتحليلها للوقوف على حقيقة إصابتها بالفيروس، في حين يحضع فريق عمل المسلسل للحجر المنزلي الكامل، حتى ظهور الأعراض من عدمه.

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