بعد طول إنتظار.. إليسا تُفرج عن "قهوة الماضي".. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد طول إنتظار وتشويق محبيها، أفرجت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن أغنيتها الجديدة "​قهوة الماضي​"، وطرحتها عبر "يوتيوب" وأحد التطبيقات الموسيقية.

الأغنية من كلمات ​سهام الشعشاع​، ألحان ​محمد رحيم​، توزيع كميل الخوري، ميكس إدوار مونييه، تسجيل وتنفيذ إستديو هادي شرارة، ومهندس صوت إيلي بربر.

وقد تصدّرت الأغنية الترند عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وأصبحت الأكثر تداولاً بين المتابعين، منذ لحظة طرحها قبل ساعات قليلة.

وكانت إليسا قد كشفت عن قصة الأغنية، التي تذكرنا بأبسط الأشياء مع أشخاص ظهروا في حياتنا ورحلوا، لكن نبقى نتذكر منهم النظرة والكلمة، وحتى فنجان القهوة.



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