حسين الجسمي يعايد محبيه وينثر الأمل والفرح في عيد الفطر.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تحت شعار "خلك في بيتك ووناستك علينا"، عايد الفنان الإماراتي ​حسين الجسمي​ محبيه حول العالم، بمناسبة ​عيد الفطر​، وأحيا حفلاً غنائياً برفقة فرقته الموسيقية، قدم خلاله مجموعة كبيرة من أهم أغنياته التي إستمتع بها الجمهور، وسط تفاعلهم عن بُعد من أماكنهم وبيوتهم، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بالحفل، والأغنيات من خلال تواصلهم أثناء الحفل، عبر أحد مواقع الإنترنت.

وأبدى الجسمي حماسه وسعادته بمشاركة الجمهور هذه الفرحة، بقدوم عيد الفطر المبارك المختلف في هذه الظروف عن سابقاته، مؤكداً أنه سعى جاهداً لتكون الفرحة مشتركة بين الصغار والكبار، من أفراد المجتمع الإماراتي والعالم العربي والمشاهدين، في جميع أنحاء العالم، قائلاً: "اليوم سعادتي كبيرة وأنا في أبوظبي ومع الجمهور في كل بيت، يشاهدنا لأننا أسرة واحدة كبيرة نصنع الأمل والتفاؤل والفرحة، فرحة العيد اليوم فرحة مشتركة رغم التباعد إلاّ أننا مع بعض، شكراً لوجودكم ومتابعتكم في هذا البث الحي".

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