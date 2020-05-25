تراند اليوم : اتفرج -أول صورة لرجاء الجداوي من مستشفى العزل بعد إصابتها بكورونا

نشر موقع ET بالعربي أول صورة للفنانة رجاء الجداوي على سرير مستشفى العزل الذي تعالج به بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.

وتظهر رجاء الجداوي في الصورة وهي على سرير المستشفى ممسكة بمصحف كبير.

على صعيد آخر، شاركت رجاء الجداوي، في موسم رمضان 2020 من خلال مسلسل “لعبة النسيان” سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، ‏روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎

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المسلسل ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما ‏تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي