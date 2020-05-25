تراند اليوم : ريهام سعيد عاملة فيديو تهنئة خاصة للنمبر وان – إتفرج

هنأت الإعلامية ريهام سعيد، الفنان محمد رمضان بعيد ميلاده الـ 32 عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت ريهام سعيد مقطع فيديو يجمعها مع الفنان محمد رمضان على أغنية “انت جدع”.

مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

ويسجل مسلسل “البرنس” التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل “الأسطورة” عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم “جواب اعتقال” الذى تم عرضه عام 2017.