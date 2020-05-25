تراند اليوم : أصالة تفتخر بمشاركتها فى مسلسل “الاختيار”

علقت الفنانة السورية أصالة على مشاركتها فى مسلسل “الاختيار” من خلال الأغنية التى غنتها فى الحلقة الأخيرة.

ونشرت أصالة فيديو الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع “نستغرام”، وكتبت “تشرفت اليوم وكثيرا سَعدت.. باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل العظيم، الذي يجسد تفاصيل حياة الأبطال العظام”.

وأضافت “لقد كان لجميع الحكايا أكبر أثر في وجداننا، فكم هي غالية حياة شباب مثل الورد ذهبت لكي ينعم باقي البشر بالأمان”.

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وتابعت “حياتهم كانت فداء لحياتنا، وفي كل رجل منهم آلاف الرجال، لأن هذا الشرف لايناله إلا أحباء الله”.

“الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

ويتناول المسلسل تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017، إثر هجوم إرهابي على كمين مربع “البرث” في سيناء.