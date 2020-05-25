تراند اليوم : ميل جيبسون يواجه “قوة الطبيعة” بفيلمه الجديد Force of Nature

طرحت شركة “ليونزجيت إنترتينمنت” الأمريكية، أول إعلان تشويقي لفيلم الإثارة Force of Nature (قوة الطبيعة) للبطل ميل جيبسون.

وحظيت مجلة “بيبول” الأمريكية، بنظرة حصرية على الإعلان التشويقي الجديد، والذي يبدأ بطبيبة (كايت بورسورث) بصحبة شرطي يٌدعى كارديلو (إميل هيرش)، الذي يحاول مساعدتها في إقناع والدها (ميل جيبسون) بإخلاء منزلهما بسبب عاصفة مقبلة.

يتمسك الأب بالرفض، بينما يخبر الشرطي الابنة أنه لا يستطيع إجبار الوالد على ترك منزله ضد إرادته، وبينما تستمر محاولات الإقناع يسمع الشرطي جلبة في الدور السفلي فيذهب لاكتشاف السبب.

يٌفاجأ الشرطي بعصابة تهاجم زميله وتطلق عليه النيران، فيتدخل ميل جيبسون لإنقاذ الشرطي، بسبب خلفيته القتالية كمحقق شرطة متقاعد.

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يستمر الإعلان، بشرح سبب هجوم العصابة على “جيبسون”، خاصة أنها متخصصة في جرائم السرقة الضخمة، إذ يبحثون عن 55 مليون دولار مخزنة في أحد طوابق المبنى.

يعرض فيلم “قوة الطبيعة” على أشرطة “دي في دي” و”بلو راي” 30 يونيو/حزيران المقبل مباشرة، بعد إلغاء طرحه في دور العرض أبريل/نيسان الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا ديفيد زياس وستيفاني كايو.