تراند اليوم : هتوحشيني أوي .. أوس أوس يعلن عن وفاة جدته – صورة

إنا لله وان اليه راجعون.. توفت الى رحمه الله جدتى.. مع السلامه ياحبيبتى هتوحشينى اوى وسلامى لابويا ولكل الغالين 💔 الرجاء الدعاء لها بالمغفرة و الرحمة و ان يسكنها الله فسيح جناته