تراند اليوم : هتوحشيني أوي .. أوس أوس يعلن عن وفاة جدته – صورة

أعلن الفنان محمد أسامة الشهير بـ “أوس أوس” نجم مسرح مصر، وفاة جدته، ونشر صورة على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

وعلق “أوس اوس”، “إنا لله وان اليه راجعون.. توفت الى رحمه اللى جدتى.. مع السلامه ياحبيبتى هتوحشينى اوى وسلامى لابويا ولكل الغالين”.

وطالب متابعيه بالدعاء لها بالمغفرة والرحمة، وأن يسكنها الله فسيح جناته.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية ومن أبرز التعليقات “الله يرحمها – البقاء لله – ربنا يرحمها ويغفر لها”.

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وشارك أوس أوس فى بطولة مسلسل “اتنين فى الصندوق” بطولة أيضا الفنان حمدى مرغنى وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وإنتصار وعدد كبير من نجوم الفن.