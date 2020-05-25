حسين الجسمي يطرب متابعيه وعازفوه يلتزمون التباعد (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي جمهوره في ثاني أيام عيد الفطر بحفلة افتراضية أحياها بالتعاون مع المجمع الثقافي في أبو ظبي في بث مباشر عبر قناة المجمع على منصة "يوتيوب".

ورغم صعوبة الظروف المحيطة أطل الجسمي مع فرقته الموسيقية وفرقة الكورال على مسرح لم يخلُ من الإضاءة وشاشة عرض كبيرة، وكان من الملفت للنظر الحواجز الشفافة التي تم توزيعها لفصل العازفين والمغنين وترك مسافة أمان بينهم حرصا على صحتهم.

وقدم الجسمي مجموعة متنوعة من أغانيه التي طالما رددّها الجمهور في مناسباته واحتفالاته واستهلها بأغنية "مجد العرب"، ومن ثم أغنيتي (بحر الشوق، أحبك، الليل وحشة بدونك) ليتوقف قليلا ويُعرب عن فرحه بمشاركة متابعي قناة المجمع الثقافي في أبو ظبي على منصة "يوتيوب" فرحة العيد حيث قال "اليوم ومن العاصمة أبو ظبي نقول للعالم نحن بخير ونسير بالطريق الصحيح لتخطي هذه الأزمة كل الشكر لقيادتنا الحكيمة".

وتجاوز عدد متابعي الحفل في نصفه الثاني 3500 متابع من مختلف أنحاء العالم، ليستمر الجسمي في أداء أجمل أغانيه وسط أجواء من تفاعل المتابعين بتعليقات تعبر عن حبهم للفنان وتقدير للمبادرة في هذه الظروف الاستثنائية حيث عزف الجسمي أغنيتي "مهم جدا وجودك في تفاصيلي وأغنية ما نسيتك و" وهو يؤديهما.

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وعلى مدار أكثر من ساعة غنى الجسمي "بلغ حبيبك، غرام غير، سته الصبح، قاصد، أنا كل ما نويت أنساك وأغنية السيدة فيروز حبيتك لنسيت النوم".

ليتوقف قبل ختامه بأغنية "بنعدي" مع متابعيه ويجيب عن بعض أسئلتهم، حيث أكد أن الجمهور هو المحفز لصناعة الأمل من أجله ومن أجل الوطن خاصة في مثل هذه الظروف التي تفرض، مضيفا بأنه علينا أن نصنع تفاؤلنا: أطليت عليكم لأنني اشتقت لكم وأتمنى أن أكون قد أضفت على وجهكم بسمة جميلة ... الفن والإنسان يكملا بعضهما لقد أثبتنا في دولة الإمارات بأن الفن موجود بقوة في كل شيء بالحزن وفي الفرح وفي الأمل وفي الاستقرار .. نتمنى عيد سعيد للجميع وعسى أن ننعم جميعا بالصحة والخير والآمن والأمان".