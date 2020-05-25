الإعلامي السعودي علي المشعل يعلن زواجه على طريقة الأفلام السينمائية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ودّع الإعلامي السعودي علي المشعل، حياة العزوبية بارتباطه بفتاة أجنبية قيل إنها تحمل الجنسية الكندية، وأعلن الخبر عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، مرفقًا معه مقطع فيديو من احتفاله هو وعروسه وسط تهاني وتبريكات من بعض متابعيه.

وأعلن علي المشعل نبأ ارتباطه على طريقة الأفلام الأجنبية الرومانسية دون أن يذكر اسم أو جنسية عروسه، التي خمّن متابعوه من لهجتها بالفيديو أنها أجنبية.

ونشر الإعلامي السعودي على إنستغرام صورة رومانسية وعلق عليها: "هي قالت نعم"، فيما نشر على تويتر: "وداع للعزوبية"، وأرفق مع منشوره رابط مقطع فيديو على "يوتيوب" بيّن بعض الصفات حول عروسه.

واستدعى بعض متابعي الإعلامي السعودي علي المشعل، مواطنته الناشطة فوز العتيبي التي اعتادت إثارة الجدل بنشرها فيديوهات جريئة مع زوجها السعودي.

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وعلّق أحد الرواد قائلاً: "‏‎‎كل اللي يباركون له هم نفسهم سبوا فوز العتيبي وهي تصور نفس الفيديو حقه هي وزوجها ‎وغيرها وغيرها"، وقال آخر: "‏‎‎‎خلي الأجنبي عندك فوز تزوجها سعودي".

وعلّق آخرون: "‏‎‎سعيدة بالردود المباركة لكن تخيلوا لو أنها سعودية بتتزوج حبيبها الأجنبي وش كان شكل الردود"، و"‏‎ما أتوقع إذا كانت مكانه بنت سعودية يكون المنشن بهاللطافة".

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلامي علي المشعل – المقيم في الإمارات – حصد شهرته عبر مجموعة قنوات "أم بي سي"، التي بدأ العمل معها منذ 2015، من خلال البرنامج الصباحي الشهير "صباح الخير يا عرب"، قبل أن يعلن استقالته نهاية عام 2019.