شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يشكر القائمين على حفلة الأهرامات بعد نجاحها في أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان تامر حسني عن شكره الشديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد نجاح حفلته التي أقيمت أول أيام العيد بدون جمهور على مسرح الصوت والضوء في أهرامات الجيزة، مشيرا إلى أنه نال شرف الغناء عند الأهرامات أعظم وأعرق معالم مصر والعالم كله.

ونشر الفنان تامر حسني صورة له من الحفلة عبر حسابه الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي "انستجرام" مساء اليوم، معلقا عليها قائلا :" الصورة دي بالنسبالي مش صورة طبيعية، وهتعدي لأ، دي بتعبر عن تعب وشقى وإجتهاد سنين عشان أنوّل شرف الغناء عند الهرم أعظم وأعرق معالم بلدي مصر والعالم كله".

وأضاف :"الحقيقه اختياري للمكان دا بعتبره شرف عظيم وترقيه كبيره ليا ولتاريخي الفني وفعلاً كان حلم منذ طفولتي أن أغني أمامه وكنت أكتفي بالتصوير أمام الهرم فقط، وظّل الحلم محفور في قلبي، ووجداني حتى حققته الحمدلله.. شكراً مصر.. شكراً شعب مصر.. شكراً كل جماهير الوطن العربي.. شكراً للعرب المغتربين والجماهير الأجنبية اللي تابعتني وتابعت أعمالي ولغتي العربية رغم عدم فهمهم لها".

وفي وقت سابق، حرصت الفنانة المعتزلة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل، على تهنئة زوجها النجم تامر حسني بنجاح حفله الذي أقيم أول أيام العيد بدون جمهور على مسرح الصوت والضوء في أهرامات الجيزة، ونشرت بسمة بوسيل فيديو لجانب من الحفل على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ووجهت رسالة إليه قائلة: "والله من قلبي فخورة بيك يا حبيبي و فخورة بشرف المكان اللي انت غنيت فيه النهاردة".

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وأضافت بسمة بوسيل في رسالته لزوجها تامر حسني قائلة: " الحمد لله حلم من اهم احلامك اتحقق و غنيت في اعظم مكان ، المكان اللي طول عمرك كنت بتحلم تغني فيه و الناس كلها تسمعك ، مبروك يا حبيبي تامر حسني".

وكان قد تألق نجم الجيل تامر حسنى، خلال حفلا غنائيا بدون جمهور على مسرح الصوت والضوء في أهرامات الجيزة، حيث بدأ الحفل بأغنية "الأصل مصري"، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى قدمته المتحدة للخدمات الإعلامية، في أول أيام عيد الفطر، ليقدم بعدها، أغنية "حلو المكان" التي قدمها في خلال فيلمه الأخير "الفلوس" الذى حقق نجاح كبير جماهيريا على مستوى الإيرادات في شباك التذاكر.

وواصل تقديم فقرته الأغنية بالعديد من أغنياته المتميزة الذى قدمها خلال مشواره الغنائى بالإضافة إلى تلبية العديد من طلبات جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي منها، "عينيا بتحبك"، "بعيش"، "أرجعلى"، "ورد صناعى"، "ناسينى ليه"، "كفاياك أعذار"، "بنت الايه"، "أنا ولا عارف"، "ريح بالك"، "رسمي فهمى نظمى"، يانا يا مفيش"، "نور عينى"، "بطلة العالم في النكد"، "عيش بشوقك"، "حلم سنين" وأختتم حفله بأغنية "اللحظة الحلوة".

كما عرض على هامش حفل نجم الجيل تامر حسنى، ميكس جديد لكليب أغنية "أنت معايا" لـ تامر حسنى والشاب خالد كما استعانوا بالمطرب عبد الفتاح الجرينى والمطرب التونسى بلطى، بشكل حصرى على قناة ON خلال عيد الفطر.