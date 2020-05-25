شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام: شرفت بالمشاركة فى "الاختيار" وأتمنى تكرار التجربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم محمد إمام عن سعادته برد فعل الجمهور علي مشاركته كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، والذى تصدر نسب مشاهدة موسم دراما رمضان 2020، وفي تصريحه لـ"الخليج 365"، قال إنه سعيد جدا بالمشاركة في هذا العمل التاريخي الهام ورد فعل الجمهور في كل مكان على هذه المشاركة أسعده أكثر وتمنى تكرار التجربة.

وأضاف إمام : ربنا يرحم شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالي ووجه شكره لنجوم هذا العمل وفى مقدمتهم النجم أمير كرارة وجهة الإنتاج المحترمة فى مقدمتهم تامر مرسى والمخرج بيتر ميمى.

كان الفنان محمد امام قد قدم دور الضابط الشهيد هيثم فتحى ضمن أحداث مسلسل "الاختيار"، واستشهد ضمن أحداث الحلقة الخامسة فى أحد الأكمنة في سيناء خلال معركة شرسة بين قوة الكمين بقيادة إمام وبين مجموعات الارهابيين في مشهد مؤثر جدا يدمي القلوب

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

وتناول مسلسل "الاختيار" حياة العقيد الشهيد البطل أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏حيث أظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.