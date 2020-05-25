شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد ممدوح عن إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا: "من أطيب الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد ممدوح، على توجيه رسالة للنجمة القدير رجاء الجداوي، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونقلها لمستشفى العزل الصحى لمتابعة حالتها الصحية.

ونشر ممدوح منشور عبر حسابه بإنستجرام، وكتب "أستاذة رجاء الجداوى من أطيب وأنضف الناس اللى تعاملت معاهم فى حياتى وأظن إن كلنا متفقين على ده، لأنى عمرى ما شفت حد زعل منها أو هاجمها.. فا ماظنش برضه ان لو كان لقدر الله جرالها حاجة وهى فى بيتها بسبب تقصير فى الإجراءات كنت هتكون مبسوط ساعتها، بالعكس كانت الدنيا هتقوم مش هتقعد وكنتوا هتغضبوا اكتر من دلوقتى بكثير وأنا واثق من ده".

كانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

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وقالت أميرة ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى لـ"الخليج 365"، إنها فوجئت فجر أمس الأول السبت بارتفاع شديد فى درجة حرارة والدتها تخطت الـ39 مئوية، وقامت على الفور بإجراء تحاليل لوالدتها فخرجت النتيجة إيجابية.

ووجهت ابنة الفنانة الكبيرة الشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على سرعة الاهتمام، وإرسال سيارة إسعاف مجهزة لوالدتها ونقلها إلى مستشفى العزل، معلقة: "وزيرة فى قمة الإحترام والتقدير، وما رأيته يدعو للفخر بحكومتنا".