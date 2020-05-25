أنجيلا مراد تحتسي"قهوة الليل" ‏قهوة بمذاق قصيدة حب فاخرة

قدمت الإعلامية الشاعرة أنجيلا مراد أجدد قصائدها "قهوة الليل" قصيدة تحمل أروع معاني الرّومانسية الصّادقة والحب الرّقيق، من أحلى القصائد الحالمة التي تحكي عن قصص العشق والعاشقين. انتشرت القصيدة بصوت أنجيلا مراد بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبدت أنجيلا سندريلا بفستانها الأزرق من توقيع المصممة اللبنانية ميراي داغر. Advertisements يعتبر الشّعر الرّومانسي من أجمل أنواع الشّعر وأعذبها، لأنّه يحتوي على مواضيع في العشق والغرام وآهات العُشّاق ومعاناتهم، ويحملك الشّعر الرّومانسي للعيش فوق النّجوم، وهمس اللّيل، والكواكب. يحتوي على مواضيع في العشق والغرام وآهات العُشّاق ومعاناتهم، ويحملك الشّعر الرّومانسي للعيش فوق النّجوم، وهمس اللّيل، والكواكب. من جهة أخرى تستكمل أنجيلا مراد التحضير لفيلم من كتابتها و إخراجها لم تعلن بعد عن موضوعه و تفاصيله.

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