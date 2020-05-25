محمد ممدوح يوجه رسالة شديدة اللهجة ويدعو بالشفاء العاجل لـ رجاء الجداوي

وجه الفنان محمد ممدوح رسالة لجميع مهاجمي الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر محمد ممدوح صورة لرجاء الجداوي، وعلق عليها قائلًا: أستاذة رجاء الجداوي من اطيب وانضف الناس اللي اتعاملت معاها في حياتي واظن ان كلنا متفقين على ده، لاني عمري ما شفت حد زعل منها او هاجمها .. فا ماظنش برضه ان لو كان لقدر الله جرالها حاجة وهي في بيتها بسبب تقصير في الاجراءات كنت هتكون مبسوط ساعتها، بالعكس

كانت الدنيا هتقوم مش هتقعد وكنتوا هتغضبوا اكتر من دلوقتي بكتير وانا واثق من ده.

وأضاف قائلًا: ده مش مبرر ابدا للتقصير اللي حصل مع الدكتور وليد الله يرحمه وباقي الدكاترة اللي نحتسبهم عند الله شهداء باذن الله، اللي فقدوا حياتهم اثناء تقضية واجبهم تجاهنا وتجاه بلدهم.. فا اللي احنا المفروض نعمله ايه دلوقتي؟

وأشار محمد ممدوح بأن الدعاء هو المطلوب حاليًا، قائلًا: ندعى لاستاذة رجاء ان ربنا يشفيها ويقومهالنا بالسلامة وندعى لشهداءنا من الاطباء ربنا يسكنهم فسيح جناته ويصبر

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ذويهم ونطالب وزارة الصحة بتطبيق اعلى معايير الوقاية والسلامة على اطباءنا في الصفوف الاولى لان هما في البداية بشر وقرروا يضحوا بنفسهم عشان كل واحد فينا وكمان لانهم سبيلنا الوحيد للمرور بالازمة دي.

كما طالب محمد ممدوح من محبينه وجمهوره بعدم الانسياق وراء الإشاعات، قائلًا: ياريت نبطل نمشي ورا الاشاعات ومش اي خبر نقابله نصدقه.. حفظ الله مصر بأطباءها وجيشها وشعبها بجميع فئاته واطيافه على حد سواء.

ومن ناحية أخرى ينتظر الفنان محمد ممدوح عرض فيلم العنكبوت، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة كل من أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، ريم مصطفى، يسرا اللوزي، زكي فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب، شيماء سيف، محمد ممدوح، شيكو، أحمد صلاح السعدني، رامز أمير، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم.