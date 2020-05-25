شاهد .. صورة نادرة تجمع أحمد هيكل وتوفيق الحكيم وسوزان مبارك

نشرت عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتورة عزة هيكل صورة نادرة لوالدها وزير الثقافة الأسبق أحمد هيكل، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر الوزير الأسبق أحمد هيكل برفقة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، ورئيس جامعة القاهرة الأسبق الدكتور صبحي عبد الحكيم رئيس، والسيدة سوزان مبارك، قرينة الرئيس الأسبق محمد حسني، وذلك أثناء افتتاح المسرح القومي بمسرحية إيزيس في عام 1986.

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يذكر أن مسرحية إيزيس من تأليف توفيق الحكيم، وإخراج كرم مطاوع، وبطولة كل من سهير المرشدي، أحمد حمدي، سامية صالح، أسامة عبد الله، حنان مصطفى، أمل شرابي، سمير عامر، حمزة الشيمي، نبيل بدر، ممدوح قاسم، كرم مطاوع، أحمد حلاوة، محمود زكي، عبد اللطيف الشيتي، رضا الجمال، نشوى إبراهيم، أحمد إبراهيم، علاء عبد الوهاب، وليد محمد.