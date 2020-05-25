فيديو .. إليسا تطرح أحدث أغنياتها قهوة الماضي

طرحت النجمة إليسا أحدث أغنياتها، والتي تحمل اسم قهوة الماضي، وجاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية قهوة الماضي من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل الخوري. Advertisements يذكر أن النجمة إليسا طرحت مؤخرًا كليب بعنوان هنغني كمان و كمان، وهو من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى، وتوزيع إلهامي دهيمة، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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