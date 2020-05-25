أسرار خطيرة تُكشف عن الأميرة ديانا.. هل حاولت الإنتحار وهي حامل بإبنها ويليام؟

ميرنا وليد - بيروت - أثارت تسجيلات صوتية تم تسريبها، والتي إستُخدمت كمصدر لكاتم أسرار ​الأميرة ديانا​، وكاتب سيرة حياتها المؤلف ​أندرو مورتون​، في كتاب بعنوان: "ديانا: قصتها الحقيقية"، ضجة كبيرة وإهتمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وقد ذكرت صحيفة "​ديلي ميل​" البريطانية، أن الكتاب تضمن أسراراً خطيرة، من بينها إقدام أميرة ويلز على إلقاء نفسها من على الدرج في محاولة للإنتحار، بينما كانت حاملاً في شهرها الرابع بإبنها الأكبر، ​الأمير ويليام​.

وأشارت الصحيفة الى أن ديانا كانت تمر بمرحلة سيئة، وحاولت مشاركتها مع زوجها ​الأمير تشارلز​، لكنه لم يأخذها على محمل الجد، وإعتبر أنها تختلق كل شيء.

وقالت ديانا في أحد التسجيلات:" لقد أخبرت تشارلز أنني شعرت باليأس وكنت أبكي بشدة، ثم ألقيت بنفسي على الدرج، وحين وقعت خرجت ​الملكة اليزابيث الثانية​ خائفة، وترتجف من الرعب".

وذكرت الأميرة أنها بسبب الضغوطات الكبيرة، التي تعرّضت لها، حاولت قطع معصميها، بل وألقت بنفسها على خزانة وكسرت الزجاج.

كما إعترفت بأنها لا تعتقد أنها جيدة بما فيه الكفاية، وأنها كانت تعاقب نفسها بطريقة ما على ذلك.