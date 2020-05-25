بعد تصدره.. حجب كليب حمادة هلال ومنة عرفة "جمالها"

ميرنا وليد - بيروت - بعد تصدر فيديو كليب "جمالها"، للفنان المصري ​حمادة هلال​ والممثلة المصرية ​منة عرفة​، المركز الأول بقائمة الترند على "يوتيوب"، تم حجب الكليب، وذلك لوجود حقوق لصالح إحدى الشركات.

الأغنية من كلمات ماجد صبري، ألحان وتوزيع مادو صالح، والكليب من إخراج أحمد عاطف.

وكان حمادة قد إحتفل مؤخراً بحصوله على درع "يوتيوب" لتخطيه مليون مشترك، مشيرا إلى أنه حصل عليه في وقت قصير رغم قلة الأعمال.

وعلّق: "كل الشكر والتقدير لجمهورى الحبيب على الثقة وتخطى المليون مشترك على اليوتيوب في وقت قصير رغم قلة الأعمال في القناة وإن شاء الله أكون دايما عند حسن ظنكمم بيا وأسعدكم".

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