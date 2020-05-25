"يلا نرقص وننشر الحب" على طريقة سيرين عبد النور وولديها.. شاهدوا طرافتهم بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو طريف مع إبنتها "تاليا"، وهما ترقصان بطريقة عفوية، كما ظهر بالفيديو إبنها "كريستيانو".

وأطلقت سيرين على هذا الفيديو عنوان "يلا نرقص وننشر الحب"، وعلّقت عليه قائلة: "بليز شوفو كريستيانو كيف دفش تاليا لان غمرتني !!! غيرو صغير".

يُذكر أن سيرين عبد النور وفريق عمل مسلسل "دانتيل"، إنتهوا قبل أيام من تصوير العمل، بعد أشهر من التصوير المستمر ومواجهة الصعوبات، بظل الظروف التي مررنا بها، خصوصاً بعد تفشي فيروس كورونا.

وقد إحتفل فريق العمل بإنتهاء التصوير بوجود المنتج جمال سنان، وزوجته الممثلة ماغي بو غصن، التي حرصت على الإحتفال معهم بإنتهاء التصوير.

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