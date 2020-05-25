فنان عالمي ينجو من الموت بعد إصطدام حافلة بسيارته الفارهة.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نجا مغني الراب البريطاني ​سوارمز​ من ​الموت​، بعد إصطدام حافلة بسيارته الفيراري الحمراء، في إحدى شوارع العاصمة البريطانية لندن.

وإنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لسيارة فيراري حمراء قيل إنها سيارة سوارمز عقب الحادث.

وكتب شاهد عيان، قائلا: "ما تبقى من فيراري في شارع نورثامبرلاند.. الحافلة التالفة في الخلفية".

ووصل إلى موقع الحادث، 3 فرق من الطوارئ، بشكل سريع، لمعاينة الحادث، الذي لم يسفر عن وقوع أي خسائر في الأرواح.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن قيمة السيارة تساوي 250 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل (305 آلاف دولار أميركي).

وأشارت الشبكة الى أن السيارة الرياضية الإيطالية، التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 205 ميلاً في الساعة، إصطدمت بها حافلة ذات طابقين، والتي لحقت بها أضرار في جانب واحد.

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