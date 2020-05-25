نجوى كرم تشيد بنجومية راغب علامة.. وهو يرد

ميرنا وليد - بيروت - أشادت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​، بنجومية صديقها الفنان اللبناني ​راغب علامة​، والمستمرة بالنجاح والتألق.

وعلّقت نجوى على المقابلة التلفزيونية، التي ظهر فيها راغب، أول أيام عيد الفطر، موجّهة له المعايدة بهذه المناسبة، ومثنية على ذكائه ونجوميته.

وكتبت نجوى لراغب على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "من المقابلات الحلوة والذكية يلي شفتا، مع نجم مستمر بنجوميتو.. ما كنت عاملي حسابي بـ2004 لما غنيت سرقونا بغنية ليش مغرب، انو بـ2020 يكون طار البلد.. فطر سعيد وبدعيلك بالنجاح الدايم".

بدوره ردّ راغب على كلام نجوى، وكتب: "كل عام وانتي بخير ومتألقة صديقتي نجوى من اليوم ورايح ممنوع نسكت عن الفاسدين والحرامية والمجرمين اللي وصّلوا البلد للحالة الهستيرية المعيبة. لازم يعلا صوتنا وصوت اللي بيحبونا وممنوع نسكت، لأن الساكت عن الحقّ شيطان أخرس".

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