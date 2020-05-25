طوني خليفة مستعد “ياخد اعدام” لأجل هيفاء وهبي!

كتب امير فتحي في الاثنين 25 مايو 2020 08:07 مساءً - علق الاعلامي اللبناني طوني خليفة بأسلوب ساخر على تغريدة مواطنته الفنانة هيفاء وهبي والتي نفت فيها ادعاء مدير اعمالها السابق محمد وزيري زواجه منها سرا.

وكتب طوني خليفة في رده: “بدك للحقيقة ….تهمة متل هالتهمة مستعد الواحد ياخد إعدام كرمالها…..وانا واحد منهم Love u hayouf”.

وكانت هيفاء وهبي قد نفت بشكل قاطع ادعاء محمد وزيري الزواج منها سرا بتغريدة قالت فيها: “ادعاء اثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وساتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما اسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكرا!”.

وقد سخر متابعو طوني خليفة من تغريدته حيث قال احدهم: “أنتبه يا أستاذ طوني كابتشر وتوصل لأم العيال كورونا والنومه بالبلكون مو منيحه”.