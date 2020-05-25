شاهد.. الى ماذا تحولت مايا دياب في فيديو “مسح المرآة”؟

كتب امير فتحي في الاثنين 25 مايو 2020 08:07 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها بمقطع فيديو طريف لها عبر تطبيق “تيك توك” ظهرت فيه وهي تمسح مرآتها. وكانت مايا دياب تمسح المرآة وهي ترتدي بيجاما باللون الاصفر ولكن المفاجأة تحولها الى فتاة اخرى في المرآة. وعلقت مايا دياب على كاتبة: “هناك شيء غريب في مرآتي مؤخرا”.

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