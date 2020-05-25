شاهد.. عيدية من “الكنافة” لـ لجين واسيل عمران

كتب امير فتحي في الاثنين 25 مايو 2020 08:07 مساءً - نشرت الاعلامية السعودية لجين عمران مقطع فيديو لها ولشقيقتها الفنانة اسيل عمران وهما يستمتعان بتناول الكنافة. وظهرت الشقيقتان لجين واسيل امام عدد من صواني الكنافة المنوعة وهما يستمتعان بتناولها. وكشفت لجين عمران انهم تلقوا الكنافة كهدية من احد محال الحلويات في الامارات ووجهت الشكر لهم قائلة: “أكرمكم الله ما قصرتوا و أرسلنا لكل حبايبنا يشاركونا الجريمة ..”. Advertisements وتابعت لجين عمران: “اليوم حسيت إني تحولت إلى معلمة كنافة و أسيل أشك إنها بتنام من كثر ما أكلت سكررررر”. و أسيل أشك إنها بتنام من كثر ما أكلت سكررررر”.

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