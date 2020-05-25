رجاء الجداوي تكشف تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا

الإثنين 25 مايو 2020

كشفت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، اليوم الإثنين، عن تفاصيل تعرضها لفيروس ”كورونا“، في أول تعليق لها منذ إصابتها به. ونقل موقع المصراوي عن الجداوي تأكيدها أنها تتلقى العلاج في مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، لافتة إلى أنها ”لن تخرج من المستشفى قبل المدة المقررة للعزل“. وقالت : ”أنا كنت باخد كل إجراءات الوقاية لكن لو اللي حوالينا مش واخدين إجراءات يبقى أكيد هيبقى فيه مشكلة، إحنا عاوزين نخاف أكتر على ولادنا وأهلنا، ولازم نخاف على بعض أكتر من كدة“. وأكدت الجداوي، إن دعم الناس لها ساعدها على تحمل المرض، مضيفة ”أنا بشكر الناس كلها، ويمكن دعم الناس هو اللي مخليني أتحمل اللي أنا فيه، ربنا يكرمهم وماسمعش عن حد منهم أي سوء“. وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في التعامل مع فيروس ”كورونا“، واصفة المرض بـ“الشبح“، الذي قد يصيب أي شخص، دون أن يشعر به: ”ياريت ماحدش يستهون بالمرض ده، لأن إحنا بنتعامل مع شبح مش عارفينه، ومش عارفين إحنا ممكن ناخده من مين، يجوز اللي جنبك حامل للميكروب ومش باين عليه أي أعراض، ياريت الناس كلها تتخذ إجراءات الوقاية، وربنا يعدي الأزمة دي على خير“. ونقلت الفنانة المصرية، (82 عامًا) إلى مستشفى العزل، أمس الأحد، بعد ثبوت إصابتها بفيروس ”كورونا“. وجاء الإعلان عن إصابة رجاء الجداوي بـ“كورونا“ بعد يومين من انتهائها تصوير مسلسل ”لعبة النسيان“، ما تسبب بحالة قلق عامة لكل من خالطها من فريق العمل.

