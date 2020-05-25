جيسون ديرولو يفقد أسنانه خلال مشاركته بتحدي “المثقب”

متابعة بتجــــــــرد: شارك المغني والممثل الأميركي جيسون ديرولو بتحدي أكل الذرة بواسطة المثقب، الاّ أن النتيجة كانت كارثية. فقد نشر ديرولو مقطع الفيديو الخاص بالتحدي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر وهو يتناول الذرة على المثقب. وخلال التصوير فقد المغني اثنين من أسنانه الأمامية، الاّ أن البعض أكّد انها خدعة خصوصاً أنه عاد ونشر مقاطع أخرى وكانت أسنانه سليمة.

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