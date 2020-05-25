هيفاء وهبي ترد على ادعاء “إثبات الزواج” من محمد وزيري: “عار عن الصحة”

متابعة بتجــــــــرد: مرّة جديدة، تلجأ كلّ من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري إلى القضاء، وذلك بعدما قرّرت مقاضاة الأخير لإسترجاع حوالي 4 ملايين دولار أميركي أخذها دون وجه حق من ممتلكاتها، وفق البلاغ الّذي تقدّم به وكيلها القانوني في مصر المستشار ياسر قنطوش وأشار فيه إلى أن محمد وزيري قد استغل التوكيل وحصل على 63 مليون جنيه وأودعه في حسابه الخاص به.

أمّا الجديد فهو انتشار خبر لجوء وزيري إلى شؤون الأسرة في محاولة منه لإثبات زواجه سراً من النجمة الشهيرة أمام نيابة قصر النيل في القاهرة، وحملت الدعوى رقم 89 وتم تحديد الجلسة في الثاني من شهر حزيران المُقبل.

بدورها، غرّدت النجمة هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على تويتر بالتالي: “ادعاء اثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة، وسأتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيجة التحقيق وما اسفر عنه حكم القضاء في ذلك. شكراً”.