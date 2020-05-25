متابعة بتجـــــــــرد: في ظل التزام عدد كبير من الناس الحجر المنزلي منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد، ازداد عدد التحديات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن أبرز هذه التحديات هو تحدي المرآة الذي اشتهر على تطبيق تيك توك وهو تحدٍ يقوم فيه الشخص بمسح المرآة عدة مرات قبل أن تظهر له مفاجأة.
وشاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب في هذا التحدي إذ نشرت الفيديو على حسابها الخاص على موقع تويتر.
وبينما كانت مايا دياب تقوم بمسح المرآة، تحولت مايا إلى ابنتها كاي الأمر الذي فاجأها وعلقت مايا كاتبةً: “المرآة ليست على ما يرام في الأوانة الأخيرة!”.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تخوض تحدي المرآة.. ومفاجأة من ابنتها كاي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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