ماذا قالت الملكة إليزابيث عن الشبه بين الأمير هاري وابنه آرتشي؟

متابعة بتجــــــــرد: كشفت كايتي نيكول، الكاتبة والخبيرة بشؤون العائلة الملكية البريطانية، أنّ الملكة إليزابيث قد أشارت إلى الشبه الكبير بين حفيدها الأمير هاري وبين ابنه آرتشي لناحية لون الشعر الأحمر، وذلك خلال مكالمة عبر الفيديو أجرتها مع الأمير بمناسبة عيد ميلادها.

بعد انتقال دوق ودوقة ساسكس هاري وميغان ماركل من انكلترا إلى هوليوود ليسكنا مع ابنهما آرتشي في منزل الممثل تايلر بيري، كشفت مصادر ملكية لكايتي أنّ الزوجين تحدّثا مع الملكة بمناسبة عيد ميلادها الـ 94 بداية شهر أيار، وعلقت خلال المحادثة أنّ الابن يُشبه والده إلى حدّ كبير.

وذكرت مصادر لصحيفة The Times أنّ الزوجين يعيشان وقتاً مذهلاً ويقضيان الكثير من وقتهما كعائلة مع ابنهما خلال الحجر المنزلي.

ويأمل الثنائي الذي أعلن رسمياً اعتزال المهام الملكية في نهاية شهر آذار الفائت، أن يجد منزلاً دائماً له في لوس أنجلوس بحيث ستتمكّن والدة ميغان ماركل من المكوث معه في مكانٍ واحد.