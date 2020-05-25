إلغاء جميع مسابقات الدوري الأوروبي في كرة السلة

متابعة بتجــــــــرد: إجتمع المجلس التنفيذي لبطولات الدوري الأوروبي في كرة السلة للمرة الرابعة منذ تعليق الموسم في 12 آذار بسبب أزمة فيروس كورونا، وقرر إلغاء جميع المسابقات الأوروبية لموسم 2019-2020.

وجاء هذا القرار بسبب عدة اعتبارات منها صحة وسلامة الرياضيين والمشجعين والموظفين والشركاء أولوية، عدم وجود ضمانات بأن جميع الفرق يمكنها السفر من وإلى الموقع المحدد، إن جدول معسكر التدريب المخفض مقارنة بالثلاثة أسابيع المعتمدة سابقًا سيؤدي إلى زيادة خطر الإصابة للاعبين.

على الرغم من وضع بروتوكول طبي شامل للمسابقات إلا أن الخطة الطبية التي يتم تنفيذها حالياً من قبل سلطات الصحة العامة تتطلب فترة من العزلة الذاتية لأي لاعب أو مدرب أو حكم يكون اختبار فيروس كورونا إيجابياً. لذلك قرر المجلس التنفيذي عدم تتويج أي فريق بطل في جميع المسابقات الأوروبية لكرة السلة على أمل العودة في موسم المقبل في أيلول.