وفاة المصارعة اليابانية هانا كيمورا

متابعة بتجـــــــــرد: توفيت المصارعة اليابانية المحترفة هانا كيمورا عن عمر 22 عاماً والتي شاركت في البرنامج الواقعي “تيراس هاوس” على شبكة نيتفلكس.
وغردت منظمة “Stardom” “جماهير ستاردوم، نحن نأسف لإبلاغكم بأن هانا كيمورا قد توفيت، الرجاء احترموا العائلة والأصدقاء واتركوا بعض الوقت لاستيعاب الأمور نحن نقدر مساندتكم في هذا الوقت”.
وإشتهرت هانا كيمورا بفرقة “Cyber Tokyo” المفضلة لدى المعجبين بين عشاق المصارعة اليابانية، بدأت مسيرتها المهنية في آذار 2016 وحصلت على لقب بطولة المصارعة للصغار بعدها فوراً، وإنضمت إلى منظمة “Stardom” عام 2019 .
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