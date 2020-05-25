بعد إصابة رجاء الجداوي.. هذه نتيجة فحص دينا الشربيني لكورونا

بعد الكشف عن اصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد ووضعها في الحجر الصحي في المستشفى، حالة من الذعر أصابت فريق عمل وأبطال مسلسل “لعبة النسيان” خاصة ان الأغلبية خالطوا “الجداوي” أثناء فترات التصوير.

مسلسل “لعبة النسيان” انتهى تصويره قبل خمسة أيام فقط، وهو ما جعل جميع أبطال وفريق العمل يشعرون بالتوتر والخوف خاصة انهم اجتمعوا للاحتفال بانتهاء التصوير.

في نفس السياق، كشف مصدر مقرب من دينا الشربيني في تصريحات لـ”العربية.نت” أن الممثلة الشابة بخير وخضعت لفحوصات كوفيد 19 “بي سي ار” فور سماعها بإصابة الجداوي، وقد جاءت النتيجة سلبية.

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