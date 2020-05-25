May 25, 2020
بعد الكشف عن اصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد ووضعها في الحجر الصحي في المستشفى، حالة من الذعر أصابت فريق عمل وأبطال مسلسل “لعبة النسيان” خاصة ان الأغلبية خالطوا “الجداوي” أثناء فترات التصوير.
مسلسل “لعبة النسيان” انتهى تصويره قبل خمسة أيام فقط، وهو ما جعل جميع أبطال وفريق العمل يشعرون بالتوتر والخوف خاصة انهم اجتمعوا للاحتفال بانتهاء التصوير.
في نفس السياق، كشف مصدر مقرب من دينا الشربيني في تصريحات لـ”العربية.نت” أن الممثلة الشابة بخير وخضعت لفحوصات كوفيد 19 “بي سي ار” فور سماعها بإصابة الجداوي، وقد جاءت النتيجة سلبية.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة رجاء الجداوي.. هذه نتيجة فحص دينا الشربيني لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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